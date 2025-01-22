شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: مصر دولة كبيرة محدش يقدر يهددها والان مع تفاصيل الخبر

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي أبناء الوطن إلى اليقظة والانتباه، لأن مصر دولة كبيرة، مضيفا: "مصر دولة كبيرة 120 مليون بالضيوف ولابد أن نكون منتبهين ويقظين جدا .. ولاد الشرطة ولاد مين؟ .. ولاد مصر، كل مؤسسات الدولة هما ولاد مصر".

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي المسؤولين خلال احتفالية وزارة الداخلية بالعيد الـ 73 للشرطة، بحضور شباب الجامعات والمدارس والأحياء والمحافظات المختلفة اطصفاف قوات الشرطة والجيش، معلقا بالقول:" يتفرجوا على إن دى دولة محدش يقدر يهددها".