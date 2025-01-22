شكرا لقرائتكم خبر عن طقس غدا الخميس 23 يناير 2025.. شبورة وجو بارد ليلا وأمطار ببعض المناطق والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يكون طقس غد الخميس 23 يناير 2025، معتدلا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للدفء الحرارة على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب البلاد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وأشارت إلى أنه من المتوقع تكون شبورة مائية كثيفة على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وفرص أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد .

ومتوقع غدا فرص ضعيفة لأمطار خفيفة صباحا على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، وأمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى ومدن القناة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ووسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 11، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 23 درجة، والصغرى 10، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 12، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجة.



