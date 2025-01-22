شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى للمصريين: "نبني ونعمر داخل بلدنا ومحدش هيقدر يمسكم" والان مع تفاصيل الخبر

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية تبني وتعمر داخل حدودها، قائلا: "احنا داخل بلدنا وحدودنا قاعدين نبني ونعمر ويمكن فيه ناس الغل والحقد صعب جدا في قلوبها.. مش قادرين يستحملوا يشوفوا حاجة جميلة ابدا.. عاوزين يهدوا كل حاجة ويدمروا كل حاجة.. ويعتقدوا بكده أن ده ممكن تتبني".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في حفل عيد الشرطة الـ 73: "قولت الكلام ده كتير قبل كده.. جت الفرصة بمناسبة عيد الشرطة الـ 73.. بقول للمصريين.. شوفوا وانتبهوا لكلامي جدا.. محدش بفضل الله هيقدر يمسكم".