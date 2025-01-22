شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: كلما زادت الشائعات والأكاذيب كلما زاد الاستهداف للدولة والان مع تفاصيل الخبر

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه كلما زادت الشائعات والأكاذيب كلما زاد الاستهداف للدولة، متابعا: "قصدت في المقدمة.. يمكن ساعات الأمور بتكون زيادة في الشائعات والكذب.. ولما تشوفوا ده بيزيد يبقي الاستهداف زايد.. ويعتقد الأمر أصبح يسير وان ممكن حد يقدر يقرب من البلد دي.. بفضل الله وعزه وقوته محدش يقدر يقرب من البلد".

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل عيد الشرطة الـ 73.