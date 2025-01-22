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الرئيس السيسي: كلما زادت الشائعات والأكاذيب كلما زاد الاستهداف للدولة

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الرئيس السيسي: كلما زادت الشائعات والأكاذيب كلما زاد الاستهداف للدولة

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد المجيد

الأربعاء، 22 يناير 2025 02:05 م

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه كلما زادت الشائعات والأكاذيب كلما زاد الاستهداف للدولة، متابعا: "قصدت في المقدمة.. يمكن ساعات الأمور بتكون زيادة في الشائعات والكذب.. ولما تشوفوا ده بيزيد يبقي الاستهداف زايد.. ويعتقد الأمر أصبح يسير وان ممكن حد يقدر يقرب من البلد دي.. بفضل الله وعزه وقوته محدش يقدر يقرب من البلد".

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل عيد الشرطة الـ 73.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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