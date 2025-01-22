شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى خلال احتفالية وزارة الداخلية: لا نعتدى ولا نتآمر على أحد والان مع تفاصيل الخبر

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الهدف من الإعداد والتجهيز للقوات المختلفة هو طمأنة الناس، مضيفا:" الناس في مصر والرأى العام والمثقفين والإعلاميين يبقوا مطمنين أننا بنبذل أقصى ما في وسعنا وربنا فوق الكل ومطلع علينا لا بنعتدى ولا نتآمر على حد".

وأضاف الرئيس السيسي خلال احتفالية وزارة الداخلية بالعيد الـ 73 للشرطة: "أنا كمسؤول بفضل الله مطمن .. لكن كان يمكن حصلت أحداث كتير خلال الشهور اللى فات .. والتطورات على حدودنا المختلفة يمكن تكون الناس قلقانة وده طبيعي .. وقلت قبل كده إن القلق مشروع وطبيعي إنك تبقا خايف علي بلدك".