شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: أبناء شهداء الشرطة المصرية وأسرهم جزء من عائلتى الكبيرة والان مع تفاصيل الخبر

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في احتفالات عيد الشرطة، حيث قام بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ثم رأس الرئيس اجتماع المجلس الأعلى للشرطة، وحضر الاحتفال السنوي الذى تنظمه وزارة الداخلية بهذه المناسبة.

ومنح الرئيس السيسى، الأوسمة لعدد من أسر شهداء الشرطة والأنواط لعدد من الضباط المكرمين.



وفى كلمته بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لعيد الشرطة المصرية، توجه الرئيس السيسى بأسمى كلمات التهنئة للشرطة، نساء ورجالا الذين يقفون دوما، فى طليعة صفوف الجبهة الداخلية، مدافعين عن أمن واستقرار وطننا الحبيب، ويشكلون درعا حصينا، أمام كل التهديدات والمخاطر الأمنية، التى تستهدف أرض مصر الطاهرة وشعبها الأصيل.

وأضاف الرئيس السيسى:" فى هذه المناسبة الجليلة، نقدم تحية رفيعة، لشهداء الشرطة المصرية، الذين بذلوا أرواحهم فداء للوطن، وبرهنوا بدمائهم الزكية، على شجاعتهم وإقدامهم فى مواجهة الأعداء والإرهابيين، أعداء الوطن والدين، وهذا النموذج المشرف من الأبطال، يبث فى نفوسنا على الدوام، شعور الفخر والاعتزاز وعلى أساسه، تقف الدولة المصرية، بكل مؤسساتها بجانب أسر أبطالنا".

وأكد الرئيس السيسى، أنه يعتبر أبناء هؤلاء الأبطال وأسرهم، جزءًا من عائلته الكبيرة، متمسكًا بالعهد الذى قطعناه معا، بتقديم كل الدعم والرعاية لهم، فى مختلف مناحى الحياة، لتعويض جزء مما كان يقدمه الأبطال الشهداء نحوهم.

وتابع الرئيس:"وهنا اسمحوا لي أن أقول لكم أنه مهما قمنا به لن نعوض الشهيد أبدا.. نحاول الوقوف بجانب أسرهم في هذا التوقيت الصعب.. نحاول أن نبني منهج حياة.. لن ننسى شهدائنا وأسرهم أبدا".