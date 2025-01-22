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الرئيس السيسى: مهما عملنا مش هنقدر نعوض أى شهيد أو مصاب

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الرئيس السيسى: مهما عملنا مش هنقدر نعوض أى شهيد أو مصاب

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القاهرة - سامية سيد - كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

الأربعاء، 22 يناير 2025 02:07 م

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة تحاول الوقوف بجانب أسر الشهداء والمصابين سواء على المستوى الشخص أو الأسري.

وأضاف الرئيس السيسي خلال احتفالية وزارة الداخلية بالعيد الـ 73 للشرطة: "مهما عملنا مش هنقدر ابدا نعوض اى شهيد او مصاب سواء على اسرته او على المستوى الشخص.. ولكن بنحاول قدر الإمكان نبقا متواجدين جنبهم في الوقت الصعب ده".

تابع الرئيس: "حاولنا نعمل منهج حياة يحقق الحكاية دي.. وأرجو مع الاحداث دي مننساش شهداءنا ولا اسرهم ولا أبنائهم، ويستمر برنامج الرعاية اللى قولنا عليه قبل كده".


 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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