شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: مهما عملنا مش هنقدر نعوض أى شهيد أو مصاب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيدالأربعاء، 22 يناير 2025 02:07 م
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة تحاول الوقوف بجانب أسر الشهداء والمصابين سواء على المستوى الشخص أو الأسري.
وأضاف الرئيس السيسي خلال احتفالية وزارة الداخلية بالعيد الـ 73 للشرطة: "مهما عملنا مش هنقدر ابدا نعوض اى شهيد او مصاب سواء على اسرته او على المستوى الشخص.. ولكن بنحاول قدر الإمكان نبقا متواجدين جنبهم في الوقت الصعب ده".
تابع الرئيس: "حاولنا نعمل منهج حياة يحقق الحكاية دي.. وأرجو مع الاحداث دي مننساش شهداءنا ولا اسرهم ولا أبنائهم، ويستمر برنامج الرعاية اللى قولنا عليه قبل كده".
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز