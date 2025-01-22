شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: مهما عملنا مش هنقدر نعوض أى شهيد أو مصاب والان مع تفاصيل الخبر

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة تحاول الوقوف بجانب أسر الشهداء والمصابين سواء على المستوى الشخص أو الأسري.

وأضاف الرئيس السيسي خلال احتفالية وزارة الداخلية بالعيد الـ 73 للشرطة: "مهما عملنا مش هنقدر ابدا نعوض اى شهيد او مصاب سواء على اسرته او على المستوى الشخص.. ولكن بنحاول قدر الإمكان نبقا متواجدين جنبهم في الوقت الصعب ده".

تابع الرئيس: "حاولنا نعمل منهج حياة يحقق الحكاية دي.. وأرجو مع الاحداث دي مننساش شهداءنا ولا اسرهم ولا أبنائهم، ويستمر برنامج الرعاية اللى قولنا عليه قبل كده".



