شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: المصالح والمؤامرات على الدول لا تنتهى وعلينا الوعى والانتباه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيدالأربعاء، 22 يناير 2025 02:04 م
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المصالح والمؤامرات على الدول لا تنتهى، قائلا: "مفيش حاجة اسمها ناس مسالمة.. فيه حاجة اسمها مصالح ومؤامرات.. كل الكلام ده موجود وهيستمر.. الوعي والانتباه على الأمور كلها والمشاكل كلها اللى عمرها ما هتنتهى.. المشاكل والمصاعب لا تنتهي".
وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته فى حفل عيد الشرطة الـ 73: "كل دول الدنيا فيها تحديات ورا تحديات والناس تشتغل وتطور من نفسها وتحسن من نفسها".
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