شكرا لقرائتكم خبر عن مشفتش النور.. استجواب المتهمين باحتجاز فتاة بمنزل عمها فى البدرشين والان مع تفاصيل الخبر

يستجوب رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، 3 أشخاص من أسرة فتاة لكشف حقيقة تعرضها للاحتجاز عدة سنوات، داخل مسكن عمها بإحدى قرى البدرشين، كما تم الاستماع لأقوال والدتها التي أبلغت عن تعرض ابنتها للاحتجاز، والتأكد من كون المتهمين، وهم إثنين من أعمامها، وشقيقها، احتجزوها عقب انفصالها عن زوجها، خشية سوء سلوكها.

كما استمع رجال المباحث لأقوال المجني عليها، لكشف ملابسات الواقعة، وإجراء معاينة لمكان احتجازها، وتم إحالة المتهمين إلى النيابة التي باشرت التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد تعرض فتاة تبلغ من العمر ما يقرب من 25 عاما، للاحتجاز داخل منزل عمها في البدرشين، لفترة طويلة، انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وتم العثور على الفتاة محتجزة داخل غرفة بمنزل عمها.

تم ضبط إثنين من أعمام الفتاة وشقيقها، لكشف ملابسات احتجازها وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.