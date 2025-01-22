شكرا لقرائتكم خبر عن للعام الـ4 على التوالى.. هيئة الرقابة الإدارية تشارك بمعرض القاهرة الدولى للكتاب والان مع تفاصيل الخبر

تشارك هيئة الرقابة الإدارية في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ56 المقام تحت شعار " اقرأ.. في البدء كان الكلمة " خلال الفترة من 23 يناير حتى 5 فبراير 2025.

يضم جناح الهيئة عرضاً لأنشطة الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد و البرامج التدريبية المنعقدة بها بالإضافة إلى الاطلاع على إصدارات الأكاديمية والمطبوعات المتعلقة بمجالات الحوكمة و مكافحة الفساد.

كما تقوم الهيئة بتنظيم ندوتين ثقافيتين وأنشطة تفاعلية بحضور خبراء في مجالات الحوكمة ومكافحة الفساد مما يعزز المشاركة الفعالة، وعرض المقترحات ووجهات النظر المختلفة حول موضوعات الحوكمة و الوقاية من الفساد وسبل مكافحته.

تأتي مشاركة الهيئة انطلاقا من الدور المنوط بها لتعزيز الوعي بالوقاية من الفساد وسبل مكافحته ونشر قيم النزاهة والشفافية، من خلال المشاركة المجتمعية تحقيقا للهدف الرابع من أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد "مجتمع واع بمخاطر الفساد قادر على مكافحته".