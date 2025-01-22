شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يطالب حضور حفل عيد الشرطة بالوقوف تحية للشهداء والان مع تفاصيل الخبر

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، من الحضور في حفل عيد الشرطة الـ 73 الوقوف من أجل تقديم التحية إلى الشهداء.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفالية عيد الشرطة الـ 73: "نقف احتراما وتقديرا وتحية ومحبة لكل شهداء.. كل شهدائنا.. اعني بها الشرطة والجيش وكل الشهداء اللى سقطوا من الشعب المصري.. كل السنين.. نقف تحية لهم".