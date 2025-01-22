شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: "بفضل الله وعزه وقوته محدش يقدر يقرب من البلد" والان مع تفاصيل الخبر

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيه رسائل للشعب المصري، قائلا: " "بفضل الله وعزه وقوته محدش يقدر يقرب من البلد".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته فى حفل عيد الشرطة الـ 73: "هو ده اللى حبيت أقوله في البداية دى.. أكيد الناس هتسمعنى.. اطمئنوا.. ربنا موجود مطلع على كل التصرفات.. الاطمئنان مش جاي نتيجة قدرة فقط.. هو مسار انتهجناه وقيم نمارسها.. بنمارسها مش بنرددها.. قيم كلها بفضل الله قيم تدعو إلى الشرف والاحترام والعزة والكرامة والبناء.. لا تقلقوا ولا تخافوا.. بفضل الله محدش يقدر.. محدش يقدر".