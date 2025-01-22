شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يكرم أسماء شهداء الشرطة خلال احتفالية وزارة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على تكريم أسماء شهداء الشرطة خلال احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ 73.

وسام الجمهورية من الطبقة الثالثة

اسم الشهيد عقيد كريم ياسين شحاته أبو حامد

اسم الشهيد رائد محمود كمال فريد محمود

وسام الجمهورية الطبقة الخامسة

اسم الشهيد امين شرطة إيهاب حامد جودة على سعد

اسم الشهيد مجند عبدالرحمن محمد عبدالباري قاسم

كما صدق الرئيس السيسي على منح عدد من أعضاء هيئة الشرطة أنواط الامتياز تقديرا لعطائهم وإخلاصهم.

نوط الامتياز من الطبقة الأولى

اللواء أشرف محمد علي عبدالموجود قطاع الأمن العام

اللواء عبدالمجيد محمد سعيد عبدالمجيد مديرية أمن الجيزة

اللواء مصطفى على سامح مصطفى قطاع الامن الوطني

اللواء محمد محمد علي عز مديرية أمن الدقهلية

اللواء علاء الدين حسين عيسوى محمود مديرية أمن الوادي الجديد

العميد إيهاب جوزيف جبره فرياقوس قطاع الأمن المركزي

العميد عمرو عبدالعزيز عبده علي مديرية امن القاهرة

العقيد مصطفى محفوظ مصطفى محمد الإدارة العامة لشرطة رئاسة الجمهورية

المقدم أحمد عبدالله طلبه عبدالله مديرية امن شمال سيناء.