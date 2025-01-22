شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مواد بامتحان كل شعبة بالثانوية العامة وفق النظام الحديث والان مع تفاصيل الخبر

يؤدى طلاب الثانوية العامة فى النظام الحديث الامتحانات فى 5 مواد دراسية بكل شعبة علمى علوم ورياضة والشعبة الأدبية، ففى شعبة العلوم، يمتحن الطلاب فى اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والاحياء والكيمياء والفيزياء.



- أما مواد طلاب شعبة الرياضيات تشمل اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والرياضيات والكيمياء والفيزياء.

- مواد تخصصية يمتحن فيها طلاب الشعبة الأدبية وتضاف درجاتها للمجموع الكلى وهى اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والتاريخ والجغرافيا والاحصاء.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه يؤدى طلاب الثانوية العامة خارج المجموع وهى مواد نجاح ورسوب وتشمل التربية الدينية واللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.



أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطوات التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2025، موضحة أنه تم فتح باب تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2025 على الموقع الإلكتروني على أن يبدأ الطلاب تسجيل الاستمارات الإلكترونية وحفظ البيانات وطباعتها بكافة مشتملاتها.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن آخر موعد لتسجيل الاستمارات الإلكترونية على الموقع الإلكتروني يوم الخميس 20 فبراير المقبل ويبدأ الطلاب تسليم الاستمارات الإلكترونية للمدارس يوم الأحد 9 فبراير المقبل وآخر موعد لتسليم الطلاب الاستمارات الإلكترونية للمدارس يوم الخميس الموافق 27 فبراير 2025.



