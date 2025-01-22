شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: المغرب أكبر مستورد للتمور المصرية والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور عز الدين جاد الله مدير المعمل المركزي لأبحاث النخيل بـ وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى أن المعمل استقبل وفدًا من المملكة المغربية الشقيقة يتكون من (14) من الخبراء العاملين في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالمملكة المغربية.

واضاف ان هذه الزيارة هي الثالثة ، حيث كانت الزيارة الأولي بتاريخ 17 نوفمبر لوفد مكون من 19 خبير ، والزيارة الثانية بتاريخ 10 ديسمبر وفد مكون من 17 حيث تم التعريف بادارات وأقسام وخدمات المعمل.

و ابدي الزائرون إعجابهم بالخبرات والأنشطة البحثية والخدمية للمعمل، ورغبتهم في توطيد أواصر التعاون مع المعمل.

أوضح عز الدين ذلك في اطار تبادل الزيارات والخبرات بين العاملين في مجال إنتاج وتعبئة وتصنيع التمور بكل من مصر والمغرب، حيث تعد المغرب أكبر مستورد للتمور المصرية.