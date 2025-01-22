شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل القسطرة التداخلية الطرفية لعلاج انسداد الشرايين بمستشفى النيل للتأمين الصحى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إعادة تشغيل جراحات القسطرة الطرفية لمرضي القصور الدموي بمستشفي النيل للتأمين الصحي، وذلك في إطار جهود الهيئة لإتاحة الخدمة الطبية بأعلي جودة وكفاءة وفاعلية بالمستشفيات التابعة لها.

تأتي هذه العمليات ضمن الخطة التي تنفذها الهيئة لدعم وتعزيز الخدمات العلاجية المقدمة للمرضي، وإجراء جراحات متقدمة، وفقًا لأعلى المعايير القياسية الطبية المتعارف عليها، بما يلبي تطلعات المواطنين في تحسين الخدمات الصحية بمحافظة القليوبية.

ذكر رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، أنه تم إجراء القسطرة، لحالات تعاني من قصور دموي حرج، تم إجراء توسيع وتركيب دعامات، ضمن خطة الهيئة للقضاء علي قوائم الإنتظار، وتقديم خدمات طبية عاجلة ومتميزة لمرضي التأمين الصحي.

أشار الدكتور أحمد مصطفي أن هذه التقنية لعلاج مرضي انسداد الشرايين والقصور المزمن، يتم إجرائها بواسطة مخدر موضعي، لإعادة تدفق الدم في مساره الطبيعي بمضاعفات أقل من العمليات الجراحية المعتادة.

وأشاد رئيس الهيئة، بالخدمات المستحدثة بالمستشفى ومنها "القسطرة الطرفية والمخية، الأشعة التداخلية والتردد الحراري، جراحات الحوض، أورام الحنجرة، تشوهات العظام والعمود الفقري"، موضحًا أن المستشفي قدمت خدماتها لـ 95 ألف مريض ترددوا علي قسم الاستقبال والطوارئ، وأجرت 23 ألف عملية جراحية خلال عام 2024.

ومن جانبه، أوضح الدكتور سيد جلال، مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية، أنه تم التعاقد مع الطواقم الطبية في تخصص جراحات الأوعية الدموية والقساطر الطرفية، إلي جانب توفير كافة المستلزمات الطبية لإجراء تلك الجراحات، مؤكدًا علي جاهزية المستشفي لإجراء هذه النوعية من العمليات وتقديم الخدمة الطبية والعلاجية لمرضي المحافظة، والمحافظات المجاورة في أسرع وقت ممكن.

وتابع أن الهدف من إضافة هذه الخدمات المستحدثة بالمستشفيات، هو تقديم الخدمة الطبية المميزة لمنتفعي التأمين الصحي طبقًا لاحتياجاتهم الفعلية، وبما يمكن المنتفع من الحصول على الخدمة داخل المحافظة دون الحاجة إلى السفر خارجها، مع الحفاظ على جودة الخدمة الطبية المقدمة على يد مجموعة من الاستشاريين والأساتذة المشهود لهم بالكفاءة.

قال الدكتور محمد عبدالغني، مدير مستشفي النيل، أن الجراحة أجريت علي يد نخبة من استشاريين الأوعية الدموية تحت إشراف الدكتور ياسر محمد، أستاذ جراحة الأوعية الدموية بجامعة عين شمس، والدكتور مينا جميل، مدرس جراحة الأوعية الدموية بجامعة عين شمس، والدكتور مصطفي علي، طبيب مقيم جراحة الأوعية الدموية، إلي جانب مس إيمان رمضان، خلود محمد، عبد الرحمن رضا، من طاقم تمريض العمليات.

وذكر الدكتور محمد عبدالغنى، أن المستشفي يعمل بطاقة ٣٥٧ سرير في تخصصات (جراحة العظام وتشوهات العمود الفقري، الجراحة العامة، المخ والأعصاب، الأورام، الأنف والأذن، المسالك البولية، العيون، القساطر المخية والقلبية، مناظير الجهاز الهضمي، العلاج الطبيعي، النساء والتوليد، الرعايات المركزة والحضانات)، مشيرًا إلى التفوق النوعي لقسم جراحة الأوعية الدموية، وجاهزية المستشفي علي مدار الساعة لاستقبال كافة الحالات، وإجراء المزيد من العمليات للقضاء علي قوائم انتظار الجراحات.