شكرا لقرائتكم خبر عن انقضاء دعوى اتهام اللاعب رجب عمران بدهس 3 أشخاص بالتصالح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت محكمة جنح أوسيم، انقضاء دعوى اتهام اللاعب رجب عمران بالتصالح، بتهمة دهس شابين والتسبب فى وفاتها.

وقال عبد العزيز عمران شقيق اللاعب رجب عمران، فى تصريحات سابقة لليوم السابع، أن شقيقه تم إخلاء سبيله بكفالة مالية ، مشيرا الى أنه أصيب بخلع ف الكتف وفقد الوعى عقب الحادث وتم نقله الى المستشفى ولم يهرب بعد الحادث كما قيل في بعض وسائل الإعلام.

وأضاف شقيقه أن رجب عمران كان في طريقه للعودة لمنزله بعد انتهاء تدريبه في فريقه وأثناء سيره بسيارته في طريق أوسيم المناشى فوجيء بدراجة نارية تقطع عليه الطريق فحاول تفاديها لكنه صدم سيارة انابيب وكان المجنى عليهم يضعون أسطوانات الانابيب على "تروسيكل" فصدمهم وفقد الوعى وتم نقله للمستشفى ومكث بها 4 ساعات ، وعقب إعطائه الإسعافات توجه الى قسم شرطة أوسيم وسلم نفسه ، وتم التحقيق معه واخلاء سبيله.

