شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس القومى للمرأة يشارك بجناح خاص بمعرض القاهرة الدولى للكتاب.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يشارك المجلس القومي للمرأة للعام الثالث على التوالي بجناح خاص ضمن فعاليات الدورة الـ 56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي يقام هذا العام تحت شعار " إقرأ ... في البدء كان الكلمة"، وذلك خلال الفترة من 23 يناير حتى 5 فبراير 2025 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

ويضم جناح المجلس مجموعة من اصداراته ومطبوعاته الخاصة بقضايا المرأة في كافة المجالات والتي أصدرها على مدار الأعوام الماضية ، إلى جانب عرض نبذه تعريفية للمهتمين بقضايا المرأة حول جهود مصر والمجلس في مجال تمكين وحماية المرأة.

وسيتم تخصيص جزء من جناح المجلس لمكتب شكاوى المرأة للتعريف بالخدمات التي يقدمها للمرأة والدعم النفسي والإجتماعي والقانونى لها.

كما يضم جناح المجلس عرض للمنتجات الحرفية اليدوية التي انتجتها السيدات خلال تدريبات المجلس ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والمبادرة الرئاسية مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان والتي تنفذ في قرى مبادرة "حياة كريمة "، الى جانب منتجات السيدات في البرامج والمشروعات الأخرى، بالإضافة إلى تنظيم ورش تفاعلية للجمهور لتدريب السيدات والفتيات من رواد المعرض على بعض الحرف مثل الرسم على القماش، وصناعة عرائس القفاز، وصناعة الصابون والديكوباج وصلصال الفوم، ومنتجات جلدية، وكلاتشات ملابس، وعرايس وشيلان واكسسوارات.

بالإضافة إلى ركنًا خاصًا ببرنامج "نورة" الذى يأتى ضمن الإطار الوطنى للاستثمار فى الفتيات ويحظى برعاية انتصار السيسى، ويهدف إلى بناء وتعزيز قدرات الفتيات وتمكينهن وبناء مهاراتهن الاجتماعية والصحية والاقتصادية، علاوة على برنامج "نور" الموجه للفتيان .

ومن المقرر أن ينظم المجلس ضمن فعاليات معرض الكتاب ايضا ثلاث ندوات، تناقش موضوعات القيم الثقافية والمجتمعية لتمكين وتحصين الأسرة المصرية وبناء الإنسان ، وتأثير العنف السيبرانى على النساء والفتيات ، والقيادة الدينية والمجتمعية للمرأة .