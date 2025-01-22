شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تقيم صلوات لقان عيد الغطاس فى نهر الأردن والان مع تفاصيل الخبر

صلى الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى قداس لقان عيد الغطاس المجيد على ضفاف نهر الأردن، وشاركه مجمع رهبان دير القديس الأنبا أنطونيوس بالقدس، بينما تواجد على الجانب الآخر من النهر (من ناحية دولة الأردن) الآباء الكهنة والشمامسة والخدام والشعب القبطي بالأردن.

وعقب ذلك اجتمع نيافته مع أبناء الإيبارشية بدير رئيس الملائكة الملاك ميخائيل بالعوجا، كما صلى نيافة الأنبا أنطونيوس قداس العيد في دير القديس الأنبا أنطونيوس بالقدس، وشاركه مجمع الآباء الرهبان.

وتحتفل الكنيسة الأرثوذكسية بـ عيد الغطاس المجيد الأحد 19 يناير، ويطلق عليه العديد من المسميات منها: عيد الظهور الإلهى، عيد العماد، كما يتمثل الغطاس فى عصرنا الحالى بالمعمودية، حيث يتم تغطيس الطفل بالماء بعد أن يتجاوز الأربعين يوما من ولادته.

وتختلف مظاهر الاحتفال بـ عيد الغطاس بين دول العالم، فلكل شعب عاداته وتقاليده فى التعبير عن فرحتهم والاحتفال بهذا العيد الذى يعتبر أحد أهم الاعياد السيدية بالكنيسة.