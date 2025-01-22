شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: لن ننسى الشهداء ورد الجميل لهم أن نحافظ على مصر والان مع تفاصيل الخبر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية لن تنسي تضحيات الشهداء، قائلا: "لن ننسي الشهداء وكل بيت قدم شهيد أو مصاب.. لن ننساهم وبنشكركم "يوجه كلامه لأهالي الشهداء".. كل الدعم لهم.. مصر مش هتنساهم.. مصر في الأمان والسلام بسبب تضحيات الشهداء".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بحفل الشرطة الـ 73: "عرفان مننا كل يوم بيتقدم لكل أسرة شهيد.. التمن ده غالي اوي.. التمن اللى اتقدم علشان أمن وسلام مصر ده غالي.. والتمن أننا نحافظ على ده.. بشكرك وبشكر كل الناس في مصر اللى قدموا وضحوا من أجل مصر".