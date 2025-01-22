شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى للمصريين: حافظوا على بلدكم فالشر لا ينتهى والان مع تفاصيل الخبر

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى إن الشر لا ينتهى.

أضاف الرئيس السيسى، خلال مداخلته باحتفالية عيد الشرطة الـ73: "طول ما فيه ناس قاعدة بتحمى وتحافظ بيبقا فيه تمن صعب، ويمكن يكون مؤلم وقاسى خاصة على الأسر.. ولكن فى النهاية التمن استقرار وحياة 106 ملايين و9 مليون ضيف".

وجه الرئيس حديثه للمصريين قائلا: "بقول للمصريين الضنا غالى قوي لكن شوف الأم قدمت الضنا إزاى؟ وبتقول إيه دلوقتى؟ وهى واقفة قدامنا.. حافظوا على بلدكم".