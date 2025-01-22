شكرا لقرائتكم خبر عن "الحملات الصليبية وعلاقة الأقباط بحكام مصر" فى رسالة دكتوراه لراهب بالكنيسة والان مع تفاصيل الخبر

ناقس قسم الآباء وتاريخ الكنيسة بالكلية الإكليريكية اللاهوتية بالأنبا رويس، الرسالة المقدمة من الباحث الراهب القس باخوميوس آڤا مينا، للحصول على درجة الدكتوراه وموضوعها "تأثير الحملات الصليبية على علاقة الأقباط بحكام مصر من 1095م حتى 1291م"

تكونت لجنة المناقشة من:

نيافة أ.د الأنبا مكاري الأسقف العام ووكيل الكلية - عضوًا مناقشًا.

أ.د. نجلاء حمدي بطرس، رئيسًا ومشرفًا.

أ.د. القس باسليوس صبحي، مشرفًا ثانيًا.

أ.د. إسحق إبراهيم عجبان عضوًا مناقشًا.

وفي ختام المناقشة منحت اللجنة الباحث درجة الدكتوراه بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وأوصت بطبع الرسالة وتداولها بين الكليات اللاهوتية.

وحضر مناقشة الرسالة عدد من الآباء الكهنة والباحثين.

