شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: "كل روح ونقطة دم راحت لربنا هى من حافظت على بلدنا" والان مع تفاصيل الخبر

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن تضحيات وبطولات الشهداء والمصابين هي من حافظت على الدولة المصرية، قائلا: "أنا مجبتش حق حد.. انتوا اللى جابتوا وحافظتوا على بل".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال حفل عيد الشرطة الـ 73: "كل نقطة دم حافظت.. كل روح راحت لربنا حافظت على البلد.. كل إنسان قدم نفسه لربنا هو اللى حافظ على البلد.. دي الحقيقة.. والكلام ده بنكرره".