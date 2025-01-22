شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: "كل روح ونقطة دم راحت لربنا هى من حافظت على بلدنا" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود عبد الراضى – محمد عبد العظيم – محمد عبد المجيدالأربعاء، 22 يناير 2025 12:19 م
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن تضحيات وبطولات الشهداء والمصابين هي من حافظت على الدولة المصرية، قائلا: "أنا مجبتش حق حد.. انتوا اللى جابتوا وحافظتوا على بل".
وأضاف الرئيس السيسي، خلال حفل عيد الشرطة الـ 73: "كل نقطة دم حافظت.. كل روح راحت لربنا حافظت على البلد.. كل إنسان قدم نفسه لربنا هو اللى حافظ على البلد.. دي الحقيقة.. والكلام ده بنكرره".
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