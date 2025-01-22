شكرا لقرائتكم خبر عن أم البطل عمر القاضى تهدى الرئيس السيسى سلسلة خاصة بالشهيد والان مع تفاصيل الخبر

أهدت أم البطل الشهيد عمر القاضى سلسلة خاصة بنجلها، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث قالت أم البطل الشهيد: "علشان حضرتك غالي عندي ..بهديك حاجة غاليا عليا .. حضرتك جبت حق كل شهيد في مصر وربنا يخليك لينا واحنا في ظهرك علشان تقضى على الشر وناسه".

وسلط حفل عيد الشرطة الـ 73، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، الضوء علي بطولات الشهيد البطل عمر القاضي، ودفاعه عن الكمين وحماية الدولة من الإرهاب، واستعرض الحفل وصاية الشهيد البطل عمر القاضي وحرصه على الشهادة دفاعا عن الوطن وحماية أرضه.

وتحتفل الشرطة المصرية يوم 25 يناير من كل عام وتعود قصة الاحتفال بهذا اليوم إلى صباح 25 يناير من عام 1952، حيث كانت الإسماعيلية تشهد على واحدة من أروع الملاحم البطولية التي سطرها رجال الشرطة بدمائهم الطاهرة، معركة لا تزال عالقة في ذاكرة الوطن، تذكرنا بشجاعة رجال الشرطة الذين وقفوا صامدين أمام جيش الاحتلال البريطاني، يرفضون الاستسلام ويقبلون الشهادة.

لم تكن المعركة مجرد مواجهة عسكرية، بل كانت رمزًا للكرامة المصرية، حيث دافع رجال الشرطة بكل ما أوتوا من قوة عن أرضهم ووطنهم، وبينما كانت القوات البريطانية تحاول فرض هيمنتها، كان ضباط وأفراد الشرطة يواجهون ببسالة، يقاومون بكل ما لديهم من إرادة، حتى سقط منهم العشرات شهداء، وتبقى أرواحهم تسكن كل زاوية من زوايا تاريخ هذا الوطن.