شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو: دور السلطة الفلسطينية سيقتصر على ختم جوازات السفر فى معبر رفح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن السلطة الفلسطينية لن تسيطر على معبر رفح، مضيفا أن الإدارة الفنية ستتم من قبل سكان غزة غير المنتمين لحركة حماس، تحت إشراف جهاز الأمن الداخلي (شاباك)، وفق ما نقله إعلام إسرائيلي.

وأكد مكتب نتنياهو أن دور السلطة الفلسطينية سيقتصر فقط على الختم على جوازات السفر في معبر رفح.