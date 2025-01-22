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انطلاق فعاليات حفل عيد الشرطة 2025 بحضور الرئيس السيسي

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انطلاق فعاليات حفل عيد الشرطة 2025 بحضور الرئيس السيسي

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود عبد الراضى – محمد عبد العظيم – محمد عبد المجيد

الأربعاء، 22 يناير 2025 11:27 ص

بدأت منذ قليل، فعاليات حفل عيد الشرطة 2025، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تنطلق الفعاليات داخل أكاديمية الشرطة، وبدأت بتلاوة آيات من القرأن الكريم.

وتحتفل الشرطة المصرية يوم 25 يناير من كل عام وتعود قصة الاحتفال بهذا اليوم إلى صباح 25 يناير من عام 1952، حيث كانت الإسماعيلية تشهد على واحدة من أروع الملاحم البطولية التي سطرها رجال الشرطة بدمائهم الطاهرة، معركة لا تزال عالقة في ذاكرة الوطن، تذكرنا بشجاعة رجال الشرطة الذين وقفوا صامدين أمام جيش الاحتلال البريطاني، يرفضون الاستسلام ويقبلون الشهادة.

لم تكن المعركة مجرد مواجهة عسكرية، بل كانت رمزًا للكرامة المصرية، حيث دافع رجال الشرطة بكل ما أوتوا من قوة عن أرضهم ووطنهم، وبينما كانت القوات البريطانية تحاول فرض هيمنتها، كان ضباط وأفراد الشرطة يواجهون ببسالة، يقاومون بكل ما لديهم من إرادة، حتى سقط منهم العشرات شهداء، وتبقى أرواحهم تسكن كل زاوية من زوايا تاريخ هذا الوطن.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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