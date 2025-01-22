شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تتيح وظائف بالمدارس المصرية اليابانية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية عن أنه سيتم فتح باب التقديم للمعلمين والمعلمات خلال الايام القادمة، للالتحاق بفريق عمل المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي المقبل، حيث يتم إتاحة وظائف للعمل بهذه المدارس.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2026/2025، بداية من الخميس 26 ديسمبر الماضى وتستمر لمدة 30 يومًا، من خلال الرابط التالي:

https://ejs4students.moe.gov.eg

ونوهت وزارة التربية والتعليم عن أنه سيتم الإعلان عن فتح باب التقديم لعدد آخر من المدارس خلال الفترة المقبلة.

وأكدت الوزارة أن التقديم سيكون إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال مستوى أول KG1، على أن يتم الإعلان عن شروط التقدم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمدارس لكل المدارس وعددها 58 مدرسة خلال العام الجاري.

كما سيتم فتح باب التقديم من المستوى الثاني رياض أطفال KG2 حتى الصف الثاني الابتدائي في بعض المدارس الحالية التي بها بعض الأماكن المحدودة الشاغرة فقط وفق الشروط وقواعد المدارس المصرية اليابانية للسن والتسلسل الدراسي.

والجدير بالذكر أن إجمالي عدد المدارس 58 مدرسة في 26 محافظة، والتي تدرس المنهج المصري الجديد باللغة الانجليزية بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو اليابانية التي تعمل على تنمية شخصية الطفل وتغرس فيه الانتماء والعمل الجماعي.



