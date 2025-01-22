شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أيوب: مصر دولة قوية وقادرة على صنع السلام فى المنطقة والعالم والان مع تفاصيل الخبر

قال الكاتب الصحفي أحمد أيوب رئيس تحرير الجمهورية، أن الدولة المصرية قادرة وقوية ويمكنها صناعة السلام في المنطقة والعالم، ويتحقق هذا من خلال الاستقرار الداخلي وتماسك الدولة وشعبها وقيادة لديها رؤية للمشهد.

وتابع، "هناك ثوابت واضحة للقضية الفلسطينية من أول يوم بداية من عدم السماح بتصفية القضية الفلسطينية وعدم التهجير والتأكيد على حل الدولتين والحلول السلمية ووقف إطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية".

وأضاف خلال تصريحات من حفل عيد الشرطة الـ 73، "اليوم نجني ثمار التصور المصري للهدنة في قطاع غزة.. وكل الاتصالات مع مصر تؤكد أن مصر الركيزة في الهدنة ثم دورها الكبير في دخول المساعدات الإنسانية لدعم الأشقاء من أبناء الشعب الفلسطيني".

وتابع الكاتب الصحفي، "نفخر بالدولة المصرية والشعب المصري والقيادة المصرية والمؤسسات المصرية والجميع يدرك هذا الدور المصري الكبير".

وتحتفل الشرطة المصرية يوم 25 يناير من كل عام وتعود قصة الاحتفال بهذا اليوم إلى صباح 25 يناير من عام 1952، حيث كانت الإسماعيلية تشهد على واحدة من أروع الملاحم البطولية التي سطرها رجال الشرطة بدمائهم الطاهرة، معركة لا تزال عالقة في ذاكرة الوطن، تذكرنا بشجاعة رجال الشرطة الذين وقفوا صامدين أمام جيش الاحتلال البريطاني، يرفضون الاستسلام ويقبلون الشهادة.

لم تكن المعركة مجرد مواجهة عسكرية، بل كانت رمزًا للكرامة المصرية، حيث دافع رجال الشرطة بكل ما أوتوا من قوة عن أرضهم ووطنهم، وبينما كانت القوات البريطانية تحاول فرض هيمنتها، كان ضباط وأفراد الشرطة يواجهون ببسالة، يقاومون بكل ما لديهم من إرادة، حتى سقط منهم العشرات شهداء، وتبقى أرواحهم تسكن كل زاوية من زوايا تاريخ هذا الوطن.