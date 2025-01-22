شكرا لقرائتكم خبر عن خريطة توزيع مناهج الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل 2025 والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن خريطة توزيع المناهج الدراسية بالترم الثاني 2025 لطلاب صفوف النقل التي تتضمن طلاب المرحلة الابتدائية بداية من الصف الأول حتي الصف السادس الابتدائي، حيث من المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 8 فبراير 2025 في المدارس، وتستمر فترة الدراسة حتى موعد امتحانات نهاية العام، وجاءت تفاصيل المناهج الدراسية للفصل الدراسي الثاني 2025 كالتالى.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، مواعيد التقييم المبدئي والتقييم النهائي لتلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي، للعام الدراسي الحالي بالفصل الدراسي الثانى، موضحة أن موعد التقييم المبدئي سيكون من يوم الأحد 11 مايو إلى يوم الخميس 15 مايو 2025، على أن يكون التقييم النهائي للصفين الأول والثاني الابتدائي من يوم الأحد 18 مايو وحتى يوم الخميس 22 مايو 2025، كما شددت الوزارة على أن تتم تلك التقييمات عن طريق معلم المادة داخل الفصل وتحت إشراف توجيه الصفوف الأولى، على أن تتم تلك التقييمات عن طريق معلم المادة داخل الفصل وتحت اشراف توجيه الصفوف الأولى.

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، موعد تقييمات الشهور لصفوف النقل بالفصل الدراسي الثاني 2025، موضحة أن اختبار الشهر الأول يبدأ فى مارس 2025 خلال الفترة من الأحد 9 وحتى 16 مارس المقبل، أما الاختبار الشهر الثانى لصفوف النقل سيكون فى شهر إبريل 2025 من 22 حتى 30 أبريل 2025.



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