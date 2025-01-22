شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تصلى لأول مرة قداس عيد الميلاد بالدومينيكان والان مع تفاصيل الخبر

صلى نيافة الأنبا يوسف أسقف بوليڤيا قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة السيدة العذراء والقديس مار مرقس في مدينة بورتو بلاتا، بجمهورية الدومينيكان، وهي المرة الأولى التي يصلى فيها قداس عيد الميلاد بالدومينيكان منذ بدء خدمة الكنيسة القبطية فيها عام 2012، وشارك في القداس القس ماركوس حنا كاهن الكنيسة ذاتها.



وفي السياق ذاته زار كنيستنا هناك ثلاثة من خدام إيبارشية بوليڤيا، ومجموعة من العائلات الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.



وصلى نيافة الأنبا يوسف يوم 8 يناير الجاري القداس الإلهي، وقبله تم منح 8 أشخاص سر المعمودية، لأول مرة في جمهورية الدومينيكان، كما دشن نيافته بعض أواني المذبح، وعقب القداس بارك خطبة اثنين من أبناء الكنيسة.



قداس عيد الميلاد