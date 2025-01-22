شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تعلن عن عقد تدريبات لمعلمى الصف الأول الاعدادى والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن عقد تدريب لمعلمى الصف الأول الإعدادى فى المناهج المطورة عبر شبكة الفيديو كونفرانس للمواد الدراسية (رياضيات - علوم - دراسات اجتماعية - لغة عربية - لغة إنجليزية بداية من 29 يناير الجارى.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن مناهج أولى إعدادى المطورة تناسب زمن الدراسة ومحتواها بسيط ويساعد الطالب على التفكير والتحليل والتطبيق العملي ومرتبط بالبيئة المحيطة به، موضحة أن المحتوى العلمى يستهدف التركيز على الكيف وليس الكم وتقدير التعلم العميق، تحقيقا للمزيد من التعلم، وتحقيق التوازن بين أنشطة التعلم والمشاركة الإيجابية للطلاب فى الأنشطة الحياتية داخل أسرهم ومجتمعات ورؤية مصر الإصلاحية، والتي منها على سبيل المثال المهارات الحياتية والقيم الداعمة لها والقضايا والتحديات التي تواجه مصر كجزء من العالم كالتغيرات المناخية، مع اعتماد الجانب التطبيقي لها للتأكد من قدرة الطلاب على توظيف ما تعلموه، كما تشدد على تحقيق وحدة المعرفة وتكاملها فى إطار التكامل الذى تم بناء المناهج عليه منذ انطلاق مرحلة بناء المقررات الدراسية عام 2018.



