شكرا لقرائتكم خبر عن للباحثين العرب.. اتحاد مجالس البحث العلمى العربية يعلن عن جائزة شومان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد مجالس البحث العلمي العربية عن فتح باب الترشح لـ جائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب للدورة الـ43 لعام 2025!تهدف هذه الجائزة إلى دعم الباحثين العرب وإبراز جهودهم العلميّة في مختلف الحقول. للاطّلاع على شروط التقدّم والتخصصات المطلوبة، يرجى زيارة رابط دليل التقدّم:

https://eservices.shoman.org/.../Arab-Researchers-Award...

كما يمكنكم مشاهدة فيديو توضيحي حول استخدام نظام التقديم عبر الرابط التالي:

وللمشاركة في الجلسات التعريفية، يُرجى الاطّلاع على الصفحة الأخيرة في دليل التقدّم أو مسح رمز الـ QR المرفق.

https://fasrc.org/?page_id=4759