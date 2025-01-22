شكرا لقرائتكم خبر عن المديريات التعليمية: تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية أول بأول والان مع تفاصيل الخبر

أكدت المديريات التعليمية على تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول أول بأول داخل الكنترولات مع التأكيد على الدقة فى أعمال التصحيح ورصد الدرجات، مشددة على أن إعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادى ستكون بعد انتهاء كافة الأعمال الخاصة بالتصحيح والرصد داخل الكنترولات.

جدير بالذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول انطلقت السبت 18 يناير الجارى ومستمرة حتى نهاية الأسبوع، حيث شهدت الامتحانات حالات غش إلكترونى وتصوير الأسئلة فى عدة محافظات أبرزها القاهرة .

أكدت المديريات التعليمية على أن تصوير الأسئلة يعرض الطالب للحرمان من النجاح فى الامتحانات ويحرم من دخول الاختبارات لمدة تصل إلى عامين، مشيرة إلى أهمية عقد امتحانات آمنة لتحقيق العدالة بين الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات.

وبدأ طلاب الشهادة الإعدادية امتحانات الفصل الدراسي الأول حيث يؤدى قرابة مليون و200 ألف طالب تقييمات الترم الأول فى مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية والعلوم والدراسات الاجتماعية والرياضيات.