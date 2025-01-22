شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مرورية مكثفة لضبط المخالفات بمحاور القاهرة والجيزة والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت الإدارة العامة لمرور القاهرة والجيزة حملات مرورية، بهدف تعزيز الانضباط المروري، وضمان سلامة الحركة على الطرق والمحاور الرئيسية.

شهدت شوارع العاصمة انتشارًا للخدمات المرورية للتعامل مع أي أعطال أو حوادث قد تعوق حركة السير، مع رفع السيارات المتروكة التي تتسبب في زحام مروري بالشوارع، وتهدف الحملات إلى رصد جميع المخالفات المرورية بأنواعها، مع التشديد على عدم التهاون مع المخالفين لقواعد وآداب المرور.

وفي الجيزة، تمركزت الحملات على المحاور الرئيسية والطرق السريعة لضبط المخالفات المرورية الشائعة مثل السير عكس الاتجاه والانتظار الخاطئ، بهدف تقليل الحوادث المرورية والحفاظ على سلامة المواطنين.

كما كثفت الإدارة العامة للمرور جهودها على الطرق السريعة من خلال حملات للكشف عن القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، لما تشكله من تهديد على سلامة السائقين، وتم تعزيز التواجد الميداني باستخدام أجهزة الرادار وسيارات الإغاثة والدراجات البخارية لضمان سرعة الاستجابة لأي طوارئ على الطرق.

وأكدت الإدارة العامة للمرور استمرار الحملات لضبط المخالفات والحد من الكثافات المرورية، في إطار حرصها على تسهيل حركة المواطنين وضمان سلامتهم.