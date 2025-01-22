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نشر امتحان مادة العلوم للشهادة الإعدادية بالقاهرة على صفحات الغش

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نشر امتحان مادة العلوم للشهادة الإعدادية بالقاهرة على صفحات الغش

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود طه حسين

الأربعاء، 22 يناير 2025 09:29 ص

تداولت صفحات الغش الإلكترونى أسئلة امتحان مادة العلوم لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة للفصل الدراسي الأول وامتحان الدراسات الاجتماعية لطلاب الصف الثالث الاعدادي بمحافظة كفر الشيخ، وتعمل المديريات التعليمية على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفات.

أكدت المديريات التعليمية على رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية على أهمية ضبط اللجان الامتحانية، وعدم السماح بالغش أو تصوير الأسئلة ونشرها على جروبات الغش، مشددة على أن تصوير الأسئلة يعرض الطالب للحرمان من النجاح فى الامتحانات ويحرم من دخول الاختبارات لمدة تصل إلى عامين، مشيرة إلى أهمية عقد امتحانات آمنة لتحقيق العدالة بين الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات.

وبدأ طلاب الشهادة الإعدادية امتحانات الفصل الدراسي الأول، حيث يؤدى قرابة مليون و200 ألف طالب تقييمات الترم الأول فى مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية والعلوم والدراسات الاجتماعية والرياضيات.


 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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