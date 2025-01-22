شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يستعرض موقف مصر إزاء القضايا الإقليمية والدولية فى حوار مع تليفزيون صربيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبدالعاطي، محددات الموقف المصري إزاء العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال الحوار التلفزيوني، الذي أجراه وزير الخارجية، صباح اليوم الأربعاء، مع راديو وتلفزيون (صربيا RTS)، في مستهل زيارته إلى العاصمة بلجراد.

كما تناول الوزير عبدالعاطي مجمل أوجه العلاقات مع صربيا.