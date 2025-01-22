شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مياه سوهاج يتفقد المحطات الحاصلة على شهادة التنمية المستدامة والان مع تفاصيل الخبر

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب محطة مياه سوهاج غرب المرشحة التى تبلغ طاقتها التصميمية 45 ألف متر مكعب لكل يوم ومحطة مياه جزيرة محروس المدمجة التى تبلغ طاقتها التصميمية 5 الاف متر مكعب لكل يوم ومحطة مياه ناصر النقالى والتى تبلغ طاقتها التصميمية 17 الف متر مكعب لكل يوم ومحطة مياه نيدة السطحية التى تبلغ طاقتها التصميمية 68 ألف متر مكعب لكل يوم والحاصلين على الشهادة الفنية المستدامة TSM.

وأشار رئيس مياه سوهاج أنه تم أيضاً تفقد مقر الخط الساخن 125 وقطاع التخطيط ومجمع الورش بمحطة مياه سوهاج غرب ومجمع الورش بمحطة مياه نيدة وعدد من معدات الشركة التى دخلت الخدمة حديثاً ومركز تدريب السلامة والصحة المهنية ومركز تدريب العاملين والمعمل المركزى لمياه الشرب وورشة التدريب العملى وغرفة الازمات والطوارى للوقوف على مدى كفاءة وجاهزية العاملين لتحقيق اهداف الشركة فى توفير كوب مياه نظيف والتخلص الآمن من مياه الصرف الصحى وتحقيق رضا المواطنين.

كما التقى نائب رئيس القابضة للمياه فى اجتماع موسع ضم نواب رئيس الشركة ومساعديه ومسئولى قطاع التخطيط لاستعراض موقف مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج ومحاور عمل الشركة ومعدلات الأداء وأكد نائب رئيس القابضة للمياه أن هناك تكامل بين قطاعات الشركة وحرص قيادة الشركة بتطوير كافة المرافق وتوفير الدعم اللازم للارتقاء بمنظومة مياه الشرب والصرف الصحى وان شركة مياه سوهاج تمثل نموذجاً ناجحاً ونواة التطوير والدعم الفنى لشركات مياه الشرب والصرف الصحى بصعيد مصر وأن هناك العديد من الأفكار المتميزة التى تنفذها شركة مياه سوهاج يمكن تعميمها لتساهم فى تطوير جميع شركات مياه الشرب والصرف الصحى.