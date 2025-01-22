شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تفتح باب التقدم لشغل وظيفة رئيس البعثة التعليمية المصرية بجوبا والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن شغل وظيفة رئيس البعثة التعليمية المصرية بجنوب السودان وذلك للعام الدراسي المقبل 2025 / 2026 وعلى من رغب في شغل هذه الوظيفة من العاملين بديوان عام الوزارة والمديريات والادارات التعليمية التقدم للادارة العامة للاعارات الخارجية بالوزارة بطلب لشغل هذه الوظيفة

الشروط :

ألا تقل وظيفة المتقدم عن مدير عام (درجة تحصصية تعليم )او مدير ادارة مؤهل عالي ( درجة تخصصية تعليم) مع إلمامه باللغة الانجليزية

ألا يزيد سن المتقدم في 1 اكتوبر 2025 عن 56 سنة طبقا للقرار الوزاري 265 لسنة 2014

ألا يكون وقع عليه أي جزاءات خلال السنتانن الاخيرتان ولا تقل التقارير السنوية عن السنتان الاخيرتان عن تقدير كفء وامتياز

أن يكون للمتقدم خبرة بالنواحي المالية والادارية والدبلوماسية والقدرة على حل المشكلات في الازمات

يرفق بالطلب صحيفة أحوال معتمدة من شئون العاملين موضحا بها : الاسم - تاريخ الميلاد - تاريخ الاشتغال بالتعليم - الوظيفة الحالية وتاريخها - القرار الوزاري او الامر التنفيذي لشغل الوظيفة - المؤهلات الدراسية وتاريخها - الاعارات السابقة والاجازات الخاصة بالتعاقد للخارج والجهة التي تعاقد معها ومدتها - الجزاءات ان وجدت وتاريخها وتاريخ محوها خلال السنتين الاخيرتين - التقارير السنوية لأعوام 2023 / 2024 - والعنوان - والموبايل وتليفون العمل - شهادة طبيقة معتمدة من جهة رسمية تتضمن خلوه من الامراض عموما وصلاحيته للعمل بالخارج

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن باب التقدم لوظيفة رئيس البعثة التعليمية المصرية بجنوب السودان للعام الدراسي المقبل 2025 / 2026 سيظل متاحا لمدة أسبوعين فقط ( اعتبارا من 26 يناير 2025 حتى 6 فبراير 2025 )

ويتم تقديم طلبات التقديم في وظيفة رئيس البعثة التعليمية المصرية بجنوب السودان للعام الدراسي المقبل 2025 / 2026 ، باليد في ادارة الاعارات الخارجية بديوان عام وزارة التربية والتعليم في العاصمة الإدارية الجديدة .