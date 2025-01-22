شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الصف الأول الثانوى فى محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من أولياء أمور طلاب الصف الأول الثانوي بمحافظة الجيزة، عن موعد إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025، وذلك بالتزامن مع انتهاء أعمال امتحانات طلاب صفوف النقل بمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي.

انطلقت امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الأول الثانوي بمحافظة الجيزة، السبت 11 يناير 2025، واستمرت حتى الخميس 16 يناير 2025، أدوا خلالها امتحاناتهم في مواد (اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، والعلوم المتكاملة "الكيمياء-الفيزياء-الأحياء"، والرياضيات، والفلسفة والمنطق، والتاريخ).

وتستعد مديرية التربية والتعليم بالجيزة لإعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025 لجميع طلاب صفوف النقل، وذلك بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات ومراجعتها بشكل نهائي، وانتهاء أعمال امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية، والتي تعقد حتى يوم الخميس 23 يناير 2025.

وستعلن مديرية التربية والتعليم بالجيزة، خلال الأيام القليلة القادمة، مواعيد إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع طلاب صفوف النقل، (من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي)، وطرق الحصول عليها، تسهيلًا على الطلاب وأولياء الأمور.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن طلاب صفوف النقل من الصف الثالث الابتدائي حتى الثانى الثانوى بدأوا إجازة نصف العام بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم 16 يناير الجارى، أما طلاب الصفين الأول والثانى الابتدائي والشهادة الإعدادية يبدأون الإجازة من يوم 23 يناير الجارى، أخر يوم فى التقييم الخاصة بالفصل الدراسي الأول.