شكرا لقرائتكم خبر عن توافد طلاب الإعدادية بالجيزة على اللجان لأداء امتحانى العلوم والتربية الفنية والان مع تفاصيل الخبر

بدأ طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، في التوافد على المدارس، استعدادًا لأداء امتحان مادتي العلوم، والتربية الفنية، وذلك رابع أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025.

ووفقًا لجدول امتحانات الفصل الدراسي الأول المعلن من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، تنطلق لجنة امتحان مادة العلوم في تمام الساعة التاسعة صباحًا وتستمر لمدة ساعتين، فيما تنطلق لجنة امتحان مادة التربية الفنية في تمام الساعة الحادية عشر والنصف وتستمر لمدة ساعتين.

وشدد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، على توفير الجو الملائم والهادئ للطلاب أثناء تأدية الامتحانات وتحقيق الانضباط لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ومنع حمل واستخدام التليفون المحمول باللجان، وذلك في ضوء اللوائح والقواعد المنظمة لذلك.

وأكد محافظ الجيزة، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين أعمال سير الامتحانات ونقل وتأمين أوراق الأسئلة والإجابة والكنترول المركزي والتأكيد على ضرورة اتباع القواعد المنظمة لسير الامتحانات والالتزام ببث روح الطمأنينة في نفوس أبنائنا الطلاب.

ومن جانبه، شدد سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، على مديرى الإدارات، ووكلاء الإدارات، ورؤساء مراكز توزيع الأسئلة، بضرورة الالتزام الكامل بجميع التعليمات المتعلقة بتوزيع الأسئلة وتأمينها، ومتابعة أعمال المراقبة داخل اللجان لضمان النزاهة والشفافية.

ووجه وكيل الوزارة، القيادات بضرورة متابعة سير العمل داخل مراكز توزيع الأسئلة وضمان عدم وجود أى تأخير أو تقصير قد يؤثر على سير الامتحانات.

وشدد على منع اصطحاب أى أجهزة إلكترونية، سواء للطلاب أو الملاحظين، داخل اللجان لضمان نزاهة العملية الامتحانية ومنع أى محاولات غش.

وأكد أن أى محاولات للإخلال بالنظام سيتم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية المشددة، بما يضمن نزاهة الامتحانات وحماية حقوق الطلاب.