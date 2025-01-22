شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس اليوم الأربعاء 22 يناير 2025.. تغيرات مفاجئة وأمطار بهذه المناطق والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء 22 يناير 2025، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للدفء الحرارة على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب البلاد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه من المتوقع تكوّن شبورة مائية كثيفة على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وفرص أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وتتوقع الهيئة اليوم فرصا ضعيفة لتساقط أمطار خفيفة صباحا على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على شمال الوجه البحرى، وأمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى ومدن القناة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتى: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 10، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 24 درجة، والصغرى 11، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 12، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 13 درجة.