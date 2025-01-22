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المواد الدراسية لامتحانات الثانوية العامة 2025 وفق النظام الجديد

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المواد الدراسية لامتحانات الثانوية العامة 2025 وفق النظام الجديد

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود طه حسين

الأربعاء، 22 يناير 2025 01:00 ص

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مواد امتحانات الثانوية العامة وفق النظام الجديد كالتالى:

مواد تخصص يمتحن فيها طلاب شعبة العلوم فقط وتضاف درجاتها للمجموع الكلى، وهى اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والأحياء والكيمياء والفيزياء، ومواد دراسية تخصصية يمتحن فيها طلاب شعبة الرياضيات فقط وتضاف درجاتها للمجموع الكلى، وتشمل اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والرياضيات والكيمياء والفيزياء، ومواد تخصصية يمتحن فيها طلاب الشعبة الأدبية وتضاف درجاتها للمجموع الكلى، وهى اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والتاريخ والجغرافيا والإحصاء، ومواد عامة خارج المجموع وهى مواد نجاح ورسوب، وتشمل التربية الدينية واللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت رابط تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2025، حيث يمكن للطلاب الدخول على الرابط التالى لتسجيل الاستمارة الإلكترونية اضغط هنا

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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