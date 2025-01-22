شكرا لقرائتكم خبر عن المستندات المطلوبة لتعديل ترخيص محل عام بالمركز التكنولوجى والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من أصحاب المحال في محافظة الجيزة عن خطوات وإجراءات تقديم طلب للمركز التكنولوجي لتعديل ترخيص محل عام، والأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على الخدمة.

وحدد دليل خدمات المراكز التكنولوجية، خطوات وإجراءات تقديم طلب لتعديل ترخيص محل عام، والأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على الخدمة، على النحو التالي:

- صورة لبطاقة الشخصية والأصل للاطلاع.

- توكيل رسمي في حالة الوكالة.

- أصل رخصة المحل لاعتماد التعديل.

- موافقة المالك على التعديل بالنسبة للمحال المؤجرة.

- صورة عقد الإيجار (في حالة تغيير القيمة الإيجارية الناتجة عن التعديلات) والأصل للاطلاع.

- 4 نسخ من الرسومات التفصيلية للتعديلات معتمدة من مهندس نقابة ومستوفاة الدمغة الهندسية.

- الشهادات الصحية (إذا ترتب على التعديل زيادة في عدد العمل).

- صورة البطاقة الضريبية بالنشاط الجديد.

- إيصال سداد رسم المعاينة المبدئي.

ويتضمن دليل خدمات المراكز التكنولوجية العديد من الخدمات، منها: (طلب ترخيص بالهدم لعقار غير الآيلة للسقوط، طلب الترخيص بفتح محل تجاري أو صناعي، تجديد كل رخص المحلات والإشغالات والإعلانات، استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام، طلب بدل فاقد رخصة بناء صورة طبق الأصل من الرخصة، طلب توصيل مرافق مؤقتة كهرباء ومياه، طلب مطابقة شهادة صلاحية المبنى، استخراج صورة طبق الأصل من قرار الترميم، طلب تجديد رخصة تشغيل مؤقتة لمحل، طلب قيد اتحاد شاغلين، طلب تصالح على مخالفة).

وتقام المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة نطاق أحياء (العجوزة، والدقى، وبولاق الدكرور، والعمرانية، والطالبية، وجنوب الجيزة، والهرم، والوراق، وإمبابة، والمنيرة الغربية)، ومراكز ومدن (كرداسة، البدرشين، والحوامدية، وأطفيح، والصف، وأوسيم، ومنشأة القناطر، وأبو النمرس، والواحات البحرية، بالإضافة إلى المركز التكنولوجي بالديوان العام، والمنطقة الصناعية والاستثمارية.