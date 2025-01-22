شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار خفيفة على مناطق متفرقة بالقاهرة والجيزة وأجواء شديدة البرودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت عدة مناطق بمحافظتي القاهرة والجيزة، منذ قليل، هطول أمطار خفيفة فى ظل أجواء شديدة البرودة، حيث كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تقدم السحب الممطرة إلى مناطق من جنوب القاهرة الكبرى ومحافظة الفيوم يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، مع استمرار سقوط الأمطار على مناطق متفرقة من شمال البلاد.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود الأربعاء 22 يناير 2025، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للدفء الحرارة على شمال الصعيد ، دافئ على جنوب سيناء وجنوب البلاد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وأشارت إلى أنه من المتوقع تكون شبورة مائية كثيفة على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وفرص أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 10، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 24 درجة، والصغرى 11، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 12، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 13 درجة.

