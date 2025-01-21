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الخليج 365: أرواح الشهداء نضال يتجدد فى عيد الشرطة الـ73

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القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” فى عدد غد من النسخة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها " أرواح الشهداء نضال يتجدد فى عيد الشرطة الـ73".

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الخليج 365

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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