شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة خارجية ألمانيا تعرب عن امتنانها لجهود مصر فى التوصل لاتفاق غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار التقدير الدولى للجهود المصرية الحثيثة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن والأسرى بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة، أعربت "أنالينا بيربوك" للدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم عن امتنانها العميق للجهود المصرية التى أسفرت عن التوصل إلى الاتفاق، بما يسهم فى نفاذ المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع واستعادة الهدوء والاستقرار.

أكدت وزيرة الخارجية الالمانية على مواصلة بلادها دعمها لمصر، وضرورة بدء إعادة إعمار القطاع والتوصل إلى حل سلمى مستدام للقضية الفلسطينية.