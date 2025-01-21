شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تفتتح 44 مسجدًا جديدًا الجمعة القادمة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله –عز وجل– بافتتاح 44 مسجدًا جديدًا الجمعة القادمة 24 من يناير 2025، في مختلف المحافظات، 22 مسجدًا منها بنظام الإحلال والتجديد، و22 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2024 حتى الآن إلى 682 مسجدًا، من بينها 469 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، و213 مسجدًا صيانة وتطويرًا، وأكدت أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014 م بلغ 12763 مسجدًا بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 20 مليارًا و639 مليون جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا واسعًا، بيانها كالتالي:

ففي محافظة سوهاج، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد: النور البارح، قرية الخزندارية – مركز طهطا؛ ومسجد: الرضا، قرية عرب العطيات البحرية – مركز دار السلام؛ وصيانة مسجد: أبو بكر الصديق، قرية نجع طايع – مركز المراغة؛ ومسجد: الشيخ أبو حمدان، قرية الحلافي – مركز البلينا؛ ومسجد: إبراهيم الولي – مركز المراغة؛ ومسجد: آل عميش، قرية المحامدة البحرية – مركز سوهاج؛ ومسجد: الشيخ سالمان، قرية النزلة – مركز المراغة.

وفي محافظة كفر الشيخ، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد: داود الفقي، قرية الفقهاء – مركز سيدي سالم؛ ومسجد: خضر الجداوي، قرية النمر الشرقية – مركز سيدي سالم؛ ومسجد: الرحمة العباسية – مركز الرياض؛ وصيانة مسجد: الجزار الشرقي، عزبة الجزار – مركز بيلا.

وفي محافظة المنيا، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد: الفاروق، قرية شم القبلية – مركز مغاغة؛ ومسجد: التقوى، عزبة مقيدم – مركز مغاغة؛ ومسجد: الرحمن البحري، قرية دير سمالوط – مركز سمالوط؛ ومسجد: أبو بكر الصديق، قرية منقطين – مركز سمالوط؛ ومسجد: سليم صائب، عزبة سليم صائب – مركز المنيا؛ ومسجد: أبو بكر الصديق، قرية أبو عيسوي – مركز أبو قرقاص؛ ومسجد: مبارك، قرية العوام – مركز المنيا؛ ومسجد: التوحيد، عزبة الزورة، قرية صفط الخمار – مركز المنيا.

وفي محافظة البحر الأحمر، شملت الأعمال إنشاء مسجد: السادة آل الدقاق الأدارسة، منطقة شمال الأحياء – مدينة الغردقة؛ ومسجد: عثمان بن عفان، منطقة مبارك – مدينة القصير؛ ومسجد: الهدى، ك ٥ حي الهدى – مدينة سفاجا.

وفي محافظة الغربية، تم إحلال وتجديد مسجد: نور الإسلام، قرية صالحجر – مركز بسيون.

وفي محافظة الفيوم، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد: المحرزي، عزبة الجلاد، قرية المظاظلي – مركز طامية؛ وصيانة مسجد: سويحا، قرية فانوس – مركز طامية؛ ومسجد: النور المحمدي، قرية المندرة – مركز الفيوم.

وفي محافظة البحيرة، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد: سعد عطية أبو بكر بالمحار، قرية كوم الفرج – مركز أبو المطامير؛ وصيانة مسجد: نصر الله، قرية شبرا النونة – مركز إيتاي البارود؛ ومسجد: الإخلاص، أرض نصرة – بندر دمنهور؛ والمسجد الغربي، قرية طرابمبا – مركز دمنهور.

وفي محافظة القليوبية، تم إحلال وتجديد مسجد: نور الإسلام، قرية نقباس – مركز بنها.

وفي محافظة بني سويف، تم إنشاء مسجد: أبو بكر الصديق، قرية التل الأصفر، بياض العرب شرق النيل – بندر بني سويف.

وفي محافظة الجيزة، تم إنشاء مسجد: العاصم، التوسعات الشمالية – أكتوبر.

وفي محافظة دمياط، تم صيانة مسجد: الشهيد بمنطقة الجنوب – دمياط الجديدة.

وفي محافظة الإسكندرية، شملت الأعمال صيانة مسجد: سيدي عامر الفوال، بجوار مول محطة مصر؛ ومسجد: الأسمنت، وادي القمر – العجمي؛ ومسجد: جمعة نوجي، الكيلو ٢٧ قبلي – العجمي.

وفي محافظة مطروح، تم صيانة المسجد الكبير – رأس الحكمة.

وفي محافظة أسوان، شملت الأعمال صيانة مسجد: عمر بن الخطاب، قرية البصيلية قبلي – مركز إدفو؛ ومسجد: آل البيت، قرية البياض، البصيلية قبلي – مركز إدفو؛ ومسجد: الروضة،حاجر المويسات، قرية البصيلية قبلي – مركز إدفو؛ ومسجد: محمد متولي الشعراوي، الحكروب – مركز أسوان؛ ومسجد: السلام – حاجر الزعيرات – قرية البصيلية الوسطى – مركز إدفو.

وفي محافظة الشرقية، تم صيانة مسجد: الهدى، قرية بني قريش – مركز منيا القمح.

وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله -عز وجل- وتحديثها لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله -عز وجل- ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.