شكرا لقرائتكم خبر عن بعد منتصف الليل.. قمر التربيع الأخير لشهر رجب يزين السماء والان مع تفاصيل الخبر

سيصل القمر لحظة التربيع الأخير لـ شهر رجب اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 عند الساعة 11:30 مساءً بتوقيت مكة (08:30 مساءً بتوقيت جرينتش) ويكون أكمل ثلاث أرباع مداره حول الأرض هذا الشهر.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها ، أن بعد ذلك سيشرق القمر بعد بعد منتصف الليل وسيبقى يزين السماء لبقية الليل وسوف يرصد عالياً في السماء بالتزامن مع بداية شروق الشمس صبيحة يوم الأربعاء 22 يناير ثم يغرب عند الظهر حسب التوقيت المحلي.

تعتبر فترة التربيع الأخير حيث يظهر نصف القمر ونصفه الأخر مظلم الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير لأن الجبال والفوهات تكون واضحة جداً خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي على القمر نظراً لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظراً ثلاثي الأبعاد وهي فرصة التصوير الفلكي.

خلال بضعة أيام مقبلة ستتقلص المسافة بين القمر والشمس إلى أن يصبح القمر في مرحلة هلال نهاية الشهر ويرصد قبل فترة وجيزة من شروق الشمس استعداداً لوصوله منزلة الإقتران لشهر شعبان.



