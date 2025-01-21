شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الوزراء: نسعى لزيادة استثمارات الشركات العالمية الكبرى فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

قال المستشار محمد الحمصانى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مشاركة رئيس الوزراء فى المنتدى الاقتصادى العالمى بدافوس، يأتى نيابة عن رئيس الجمهورية، حيث تهدف اللقاءات إلى التواصل مع كبرى الشركات العالمية العاملة فى القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد المصرى، سواء الشركات التى تعمل فى مصر أو المستهدف جذبها للسوق المصرية.

وأضاف محمد الحمصانى خلال مداخلة لبرنامج "الساعة 6"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة الحياة، أن جميع الشركات الكبرى والعالمية التى لها استثمارات كبرى فى مصر، تسعى لزيادة استثماراتها، وبعضها شركات شحن، شركات طاقة.

تابع محمد الحمصانى: "ميزة اللقاءات التى تم عقدها اليوم أنها تركز على الشركات التى تمثل أولوية للاقتصاد المصرى، والتى تأتى فى إطار قطاعات ذات أولوية"، مشيرا إلى أنه خلال الفترة الماضية التقى رئيس الوزراء داخل مصر وخارجها بعدد كبير من شركات السيارات خاصة المصنعة للسيارات الكهربائية فى إطار حرص الدولة على دعم وتوطين صناعة السيارات الكهربائية، ومستمرون فى دعم القطاع الخاص والترويج للنجاحات التى حققها الاقتصاد المصرى.