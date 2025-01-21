شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة: غلق مزلقان أم خنان قبلى لمدة 3 أيام للصيانة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت محافظة الجيزة، أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر (قطاع البنية الأساسية لهندسة قسم إمبابة) قد أفادت بأنه سيتم غلق مزلقان أم خنان قبلي بخط القاهرة / السد العالي بالكم 26.100 لمدة 3 أيام، وذلك من الساعة 9 صباح يوم الأربعاء الموافق 22 / 1 / 2025 وحتى الساعة 9 صباح يوم السبت الموافق 25 / 1 / 2025، لتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة للمزلقان.

وأكدت محافظة الجيزة، أن حركة السير ستكون من الجهة القبلية لمزلقان الحوامدية ومن الجهة البحرية لمزلقان أم خنان بحري.

وأشارت محافظة الجيزة، إلى أن غلق مزلقان أم خنان قبلي خطوة هامة في إطار حرص الدولة على تأمين مزلقانات السكك الحديدية ومنع وقوع أي حوادث إلي جانب تحسين السلامة المرورية للمواطنين.

وناشدت محافظة الجيزة، المواطنين ضرورة الالتزام بتعليمات رجال المرور واستخدام الطرق البديلة للمرور حفاظًا على سلامتهم.



